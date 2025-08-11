به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران در کنار بیمارستان شفاء، انس الشریف و محمد قریقع دو خبرنگار این شبکه به شهادت رسیدند. در این حمله همچنین ابراهیم ظاهر و محمد نوفل تصویربرداران شبکه الجزیره به شهادت رسیدند. از سوی دیگر محمد ابو صلح سلمیه مدیر مجتمع پزشکی شفا در غزه به این شبکه گفت حمله رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران به شهادت هفت نفر منجر شد.

به گفته منابع فلسطینی افزون بر انس الشریف، محمد قریقع، ابراهیم ظاهر و محمد نوفل، در این حمله هوایی محمد الخالدی روزنامه نگار و مومن علیوه تصویربردار نیز به شهادت رسیدند.