به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امیر عبدی فرنگی کار ملی پوش قمی که در قالب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران به رقابت‌های جام ایون کورنیانو و ولادیسلاو سیمون اعزام شده بود با پیروزی بر همه حریفان خود بر سکوی قهرمانی وزن ۷۷ کیلوگرم ایستاد و صاحب نشان طلا شد.

در رده بندی تیمی هم، تیم اعزامی کشورمان با کسب ۳ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۱ برنز، نایب قهرمان شد.

این پیکار‌ها در شهر بخارست رومانی برگزار شد.