مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف از پایان عملیات اجرایی فونداسیون بازارچه صنایعدستی در روستای خور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علی صالحی گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اجرا شد و شامل اجرای فونداسیون به حجم ۱۳۰ مترمکعب با استفاده از مصالح شفته آهکی بوده است.
وی افزود: این عملیات به عنوان مرحله نخست آمادهسازی زیرساخت بازارچه انجام شد و ادامه مراحل ساخت، از جمله دیوارچینی و اجرای سازه، پس از تأمین اعتبارات لازم انجام خواهد شد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوسف گفت: روستای خور به عنوان روستای ملی گوهرسنگ کشور شناخته میشود و عقیق خور بهعنوان یکی از گوهرسنگهای ارزشمند، در سراسر کشور خواهان بسیاری دارد.
صالحی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری این منطقه افزود: وجود بافت تاریخی ارزشمند در روستای خور، در کنار فعالیتهای گسترده در حوزه صنایعدستی، جایگاه این روستا را بهعنوان یکی از مناطق مستعد توسعه گردشگری و اقتصاد فرهنگی در استان بیش از پیش برجسته کرده است.