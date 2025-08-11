پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال، شمال غرب، شرق دامنههای البرز و جنوب کشور رگبار و وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس این پیش بینی امروز در برخی نقاط آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل و گیلان و بعدازظهر هم در مازندران، گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات سمنان، البرز، قزوین، تهران، جنوب و شرق لرستان، شمال و شرق خوزستان، جنوب و غرب فارس، ارتفاعات هرمزگان و جنوب کرمان رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید موقت وگرد و خاک پیشبینی شده است.
همچنین در شمالشرق، شرق، مرکز، دامنههای جنوبی البرز، غرب و جنوبغرب کشور وزش باد شدید گاهی همراه با گرد وخاک رخ خواهد که در نیمه شرقی، بهویژه خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان شدت بیشتری خواهد داشت.
هشدار سطح نارنجی امروز هم برای این مناطق اعتبار دارد.