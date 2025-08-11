قطعی تلفن همراه و اینترنت مارگون به علت سرقت کابل برق
شبکه تلفن همراه و اینترنت شهرستان مارگون به علت سرقت کابل برق دکل مخابراتی به مدت ۲۰ ساعت قطع شد.
شیرزاد چوبک زن گفت: از ساعت ٢٣ روز ١٩ مردادماه بعد از قطع سراسری برق به علت ناترازی برق، کابل برق پست اصلی دکل مخابراتی شهرستان مارگون به سرقت رفت که این حادثه باعث قطع ارتباطات تلفن همراه و شبکه اینترنت و به تبع آن بروز مشکلات زیادی در شهرستان مارگون و روستاهای این شهرستان شد.
چوبک زن افزود: در این حادثه ۶٠ متر از کابل برق دکل به سرقت رفت، که با همکاری اداره کل مخابرات استان کابل مورد نظر از شهر شیراز خریداری و توسط عوامل فنی مخابرات نصب شد.