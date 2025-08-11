شبکه تلفن همراه و اینترنت شهرستان مارگون به علت سرقت کابل برق دکل مخابراتی به مدت ۲۰ ساعت قطع شد.

قطعی تلفن همراه و اینترنت مارگون به علت سرقت کابل برق

قطعی تلفن همراه و اینترنت مارگون به علت سرقت کابل برق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه بویراحمد ، مدیر مخابرات شهرستان مارگون از قطعی شبکه تلفن همراه و اینترنت این شهرستان به علت سرقت کابل پست اصلی دکل مخابراتی به مدت ٢٠ ساعت خبر داد.

شیرزاد چوبک زن گفت: از ساعت ٢٣ روز ١٩ مردادماه بعد از قطع سراسری برق به علت ناترازی برق، کابل برق پست اصلی دکل مخابراتی شهرستان مارگون به سرقت رفت که این حادثه باعث قطع ارتباطات تلفن همراه و شبکه اینترنت و به تبع آن بروز مشکلات زیادی در شهرستان مارگون و روستا‌های این شهرستان شد.