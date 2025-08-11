پخش زنده
امروز: -
محققان بر این باورند که شیوه زندگی، نقشی تعیینکننده در کیفیت و سرعت روند پیری دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محققان معتقدند که پیری سالم بیش از آنکه امری اتفاقی باشد، حاصل عادتهای ساده و روزمره افراد در زندگیشان است. به گفته آنها، این انتخابهای کوچک هستند که مسیر سلامت در سالهای آینده را شکل میدهند.
پزشکان برای پیری سالم راهکارهای زیر را توصیه میکنند:
حداقل هفت ساعت خواب شبانه: خواب کافی نهتنها نیروی بدن را بازیابی میکند که عملکرد سیستم ایمنی و ذهنی را نیز تقویت میکند.
فعال بودن در طول روز: تحرک بدنی منظم یکی از موثرترین عوامل مقابله با پیری زودرس است. متخصصان هشدار میدهند: «نشستن، سیگار کشیدنِ جدید است!»
انجام تمرینهای قدرتی: با توجه به کاهش طبیعی توده عضلانی و تغییرات هورمونی با افزایش سن، تمرینهای قدرتی نقش مهمی در حفظ عملکرد جسمی دارند.
رعایت رژیم غذایی سالم: متخصصان توصیه میکنند از غذاهای فراوریشده پرهیز کنید و رژیمی متعادل و طبیعی را در پیش بگیرید.
مدیریت استرس: اگرچه کنترل استرس آسان نیست، اما تلاش برای کاهش فشارهای روانی، تاثیر عمیقی بر سلامت جسم و ذهن دارد.
در نهایت، متخصصان یادآوری میکنند که انسان نتیجه تغذیه، افکار، احساسات و عادتهای خودش است. آنها بر لزوم نگاهی جامع به سلامت تاکید میکنند، به این معنا که نباید تنها بر یک بُعد از سلامت تمرکز کرد و سایر جنبهها را نادیده گرفت. بدن انسان به آنچه که در اختیارش قرار میدهیم پاسخ میدهد، چه خوب و چه بد.
به گزارش ایندیپندنت، به طور معمول پیری بخشی از مسیر زندگیمان خواهد بود، اما این روند نباید به معنای سقوط و فرسایش باشد بلکه با انتخابهای آگاهانه میتوان بر طول عمر افزود و سالمتر زیست.
پس از سن، عاملی که بیشترین تاثیر را بر خطر مرگ دارد، «سالهای مصرف سیگار» است؛ اینکه یک فرد چقدر سیگار و چند سال سیگار کشیده است. جنسیت نیز عامل سوم است؛ یعنی مردان بیشتر از زنان در معرض خطر مرگ زودرس هستند. با این توصیف، تنها یک عامل باقی میماند که مدیریت آن به طور کامل در دست خودمان است و آن هم کنار گذاشتن سیگار است.