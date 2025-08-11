به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، اربعین حسینی موضوع این برنامه است.

پویش راوی اربعین را معاونت فضای مجازی رسانه ملی برگزار می‌کند علاقمندان تا دهم شهریور فرصت دارند روایت سفر خود را از طریق پیام‌رسان‌های داخلی ارسال کنند.

«دچار» تا ۲۳ مرداد هر شب ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

روایت حضور عاشقان حسینی در پیاده روی اربعین موضوع این برنامه است.

محمدرضا نوروزپور معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعداد رسانه‌های دارای مجوز خبر داد.