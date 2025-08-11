به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه هم اکنون رطوبت هوا در جنوب غرب خوزستان به ۷۹ درصد رسیده است گفت: دمای کنونی هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۳۴ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

محمد سبزه زاری افزود: با استقرار جریانات جنوبی تا روز سه شنبه، افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق درسواحل، مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخش‌هایی از مناطق شمالی تداوم خواهد داشت.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در آبادان و خرمشهر ۴۷ درجه و کمترین دما ۳۲ درجه سانتیگراد بوده است.