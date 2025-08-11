نماینده ولی فقیه در مازندران: شورای فرهنگ عمومی باید به جای پرداختن صرف به مناسبتها، به معضلات اصلی و ابرمسئلههای استان بپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه در مازندران درجلسه روسای کمیته تخصصی پنجگانه شورای فرهنگ عمومی مازندران گفت: شورای فرهنگ عمومی به معضلات اصلی و ابرمسئلههای استان بپردازد.
آیت الله محمدی لائینی با تاکید بر لزوم تمرکز شورای فرهنگ عمومی بر پنج محور اصلی سند فرهنگی استان افزود: مازندران با وجود پیشینه درخشان و افتخارات، امروز با آسیبها و ضعفهایی روبهرو است.
وی تصریح کرد: این مشکلات ناشی از جنگ فرهنگی، جنگ نرم و جنگ رسانهای دشمن است که فرهنگ تحمیلی و تهاجمی خود را به جامعه ما تزریق میکند.
عضو خبرگان رهبری مازندران با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی باید به جای پرداختن صرف به مناسبتها، به معضلات اصلی و ابرمسئلههای استان بپردازد اظهار کرد: متاسفانه بیشتر وقت و انرژی صرف پژوهش و نظریهپردازی میشود و کمتر به اجرا و عمل میرسد، ما امروز در زمینه مسائل مختلفی مانند مسکن، پسماند و مسائل اجتماعی با مشکلاتی مواجه هستیم که راهحل آنها روی کاغذ وجود دارد، اما در عمل کاری صورت نمیگیرد.
آیت الله لائینی گفت: وجود طرح و برنامه به تنهایی کافی نیست و ارادهای برای عمل باید وجود داشته باشد و مسئولان باید در قبال ترک فعلها و کمکاریها پاسخگو باشند و متعهد شوند.
وی ادامه داد: لازم است تمرکز شورای فرهنگ عمومی بر پنج محور اصلی که در سند فرهنگی استان تعیین شده، باشد.ما نباید در مسائل فرعی گم شویم، بلکه باید روی مسائل کلان همچون جمعیت و آسیبهای اجتماعی، پسماند و مسائل فرهنگی متمرکز شویم.