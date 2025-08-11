پخش زنده
مرکز حمایت از خبرنگاران فلسطینی تحقیقات بین المللی درباره جنایات رژیم صهیونیستی در ترور خبرنگاران در غزه را خواستار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری قدس، مرکز حمایت از خبرنگاران فلسطینی در بیانیهای اعلام کرد: ترور خبرنگاران الشریف و قریقع پس از ماهها اقدامات تحریک آمیز آشکار اسرائیل علیه آنان صورت گرفت، این در حالی بود که آنان به وظایف شغلی خود از زمان آغاز جنگ نسل کشی در نوار غزه، با وجود آوارگی اجباری، نبود امنیت و شرایط دشوار معیشتی ادامه دادند.
ما خواستار اجرای تحقیقات بین المللی مستقل و شفاف درباره جنایات مداوم اسرائیل در هدف قرار دادن خبرنگاران در غزه و تضمین بازخواست مسئولان این جنایات طبق قوانین بین المللی هستیم. از جامعه بین الملل میخواهیم هر چه سریعتر از خبرنگاران فلسطینی حمایت کرده و ساز و کار بازخواست بین المللی را تقویت کنند به طوری که تضمین کند به نقضهای مداوم پایان داده شده و سیاست فرار از مجازات متوقف شود.