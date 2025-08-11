مرکز پرتودرمانی شهید رمضان‌زاده یزد با نصب و راه‌اندازی دستگاه پیشرفته سی‌تی سیمولاتور ۱۶ اسلایس، گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات به بیماران سرطانی برداشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیر مرکز پرتو درمانی شهید رمضان‌زاده یزد، با اعلام این خبر گفت: این دستگاه با پیگیری‌های انجام‌شده و تأمین اعتبار از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خریداری و وارد مرکز شده و به‌زودی جایگزین دستگاه قدیمی ۲ اسلایس خواهد شد.

دکتر مختاری، افزود: استفاده از این دستگاه نوین، دقت تصویربرداری و برنامه‌ریزی درمان را افزایش داده و خدمات‌رسانی به بیماران را به شکل چشمگیری بهبود می‌بخشد.

مرکز پرتودرمانی شهید رمضان‌زاده از سال ۱۳۸۳ تاکنون تنها مرکز فعال در حوزه پرتودرمانی استان یزد بوده و خدمات تخصصی به بیماران سرطانی ارائه می‌دهد. تمامی خدمات این مرکز برای بیماران دارای بیمه پایه، رایگان است.