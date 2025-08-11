به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سجاد محمد‌اصغری گفت: امسال با اجرای طرح سرشاخه‌کاری ۳ هزار و ۱۰۰ پیوندک بر روی ۴۶ اصله درخت گردو به منظور مقاوم‌سازی درختان در مقابل تنش‌های محیطی و جوان‌سازی درختان کهنسال انجام دادیم.

مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان با اشاره به ثبت جهانی گردوی تویسرکان، از اعطای لوح جهانی جیاس در آبان ماه امسال خبر داد و گفت: از ۱۱ هزار و ۲۰۰ هکتار باغ تویسرکان، ۸ هزار و ۲۰۰ هکتار باغ گردو کشت شده است.

او از اجرای طرح جهش دیم در سطح ۳۱ هزار هکتار در شهرستان سخن گفت و افزود: با توجه به کاهش منابع آبی، کشت محصولات در اراضی دیم به عنوان یک نیاز باید افزایش یابد لذا تقویت توسعه محصولات کم آب‌بر نظیر کشت کلزا در شهرستان داریم.