متخصص کودکان و فوق تخصص آسم و آلرژی کرمانشاه گفت: کودکان ، افراد بالای ۶۰ سال و بیماران قلبی و عروقی بیشتر در معرض گرمازدگی قرار دارند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه،نسرین مؤذن گفت : در روز‌های گرم مرداد و شهریور، افزایش مراجعه کودکان مبتلا به گرمازدگی و مشکلات تنفسی به مراکز درمانی، به‌ویژه بیمارستان‌های تخصصی اطفال مشاهده می‌شود. از این‌رو لازم است والدین نسبت به مراقبت از فرزندان خود در برابر گرما و آلودگی هوا، هوشیارتر باشند.

علائمی مانند کاهش حجم ادرار، بی‌اشتهایی، ضعف و بی‌حالی شدید می‌تواند نشانه‌ای از گرمازدگی در کودکان باشد و در صورت مشاهده، مراجعه به پزشک ضروری است.

درمان گرمازدگی برخنک کردن بدن تا دمای طبیعی برای جلوگیری از کاهش آسیب به مغز و ارگان‌های حیاتی بدن متمرکز است .

متخصص کودکان و فوق تخصص آسم و آلرژی توصیه کرد که شهروندان در ساعت اوج گرما یعنی ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر از فعالیت‌های بیرون از منزل خودداری کنند .

شهروندان در روز‌های گرم باید از فعالیت در محیط‌های بسته که تهویه مناسب ندارد بپرهیزند.

گروه سنی اطفال، سالمندان و افراد مبتلا به دیابت، فشار خون و گروه‌های بیمار قلبی و تنفسی در ساعات گرم از منزل خارج نشوند.

استفاده از لباس‌های نخی با رنگ روشن هم در هوای گرم کمک کننده است و مصرف مایعات بدون کافئین، آب، شیر و آبمیوه‌های طبیعی توصیه می‌شود.

در صورت مواجهه با فرد گرمازده بیمار را به محلی که سایه است و دمای پایین‌تری دارد منتقل کنید.

در موارد حاد که فرد گرمازده علائمی مانند خشکی پوست، ضربان قلب بالا و گر گرفتگی دارد، بر روی کشاله‌های ران بیمار کیسه یخ قرار داده و یا در وان آب قوطه ور شود.

افراد گرمازده باید سریعا از محیط گرم دور شوند و برای درمان آن‌ها بلافاصله با شماره ١١۵ تماس بگیرند.