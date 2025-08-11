پخش زنده
امروز: -
متخصص کودکان و فوق تخصص آسم و آلرژی کرمانشاه گفت: کودکان ، افراد بالای ۶۰ سال و بیماران قلبی و عروقی بیشتر در معرض گرمازدگی قرار دارند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه،نسرین مؤذن گفت : در روزهای گرم مرداد و شهریور، افزایش مراجعه کودکان مبتلا به گرمازدگی و مشکلات تنفسی به مراکز درمانی، بهویژه بیمارستانهای تخصصی اطفال مشاهده میشود. از اینرو لازم است والدین نسبت به مراقبت از فرزندان خود در برابر گرما و آلودگی هوا، هوشیارتر باشند.
علائمی مانند کاهش حجم ادرار، بیاشتهایی، ضعف و بیحالی شدید میتواند نشانهای از گرمازدگی در کودکان باشد و در صورت مشاهده، مراجعه به پزشک ضروری است.
درمان گرمازدگی برخنک کردن بدن تا دمای طبیعی برای جلوگیری از کاهش آسیب به مغز و ارگانهای حیاتی بدن متمرکز است .
متخصص کودکان و فوق تخصص آسم و آلرژی توصیه کرد که شهروندان در ساعت اوج گرما یعنی ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر از فعالیتهای بیرون از منزل خودداری کنند .
شهروندان در روزهای گرم باید از فعالیت در محیطهای بسته که تهویه مناسب ندارد بپرهیزند.
گروه سنی اطفال، سالمندان و افراد مبتلا به دیابت، فشار خون و گروههای بیمار قلبی و تنفسی در ساعات گرم از منزل خارج نشوند.
استفاده از لباسهای نخی با رنگ روشن هم در هوای گرم کمک کننده است و مصرف مایعات بدون کافئین، آب، شیر و آبمیوههای طبیعی توصیه میشود.
در صورت مواجهه با فرد گرمازده بیمار را به محلی که سایه است و دمای پایینتری دارد منتقل کنید.
در موارد حاد که فرد گرمازده علائمی مانند خشکی پوست، ضربان قلب بالا و گر گرفتگی دارد، بر روی کشالههای ران بیمار کیسه یخ قرار داده و یا در وان آب قوطه ور شود.
افراد گرمازده باید سریعا از محیط گرم دور شوند و برای درمان آنها بلافاصله با شماره ١١۵ تماس بگیرند.