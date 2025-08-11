به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، سیدکمال سادات با اشاره به راه‌اندازی سامانه ۲۴ ساعته ۴۵۵۰۰ در اداره کل بازرسی استان، گفت: این سامانه برای پاسخگویی به زائران اربعین حسینی (ع) برنامه‌ریزی شده است.

سادات افزود: این سامانه با هدف دریافت گزارش‌های مردمی درباره مسائل، مشکلات و نقاط ضعف در ارائه خدمات به زائران از جمله تامین آب، غذا، اسکان و حمل‌ونقل، در مسیر رفت و برگشت از ایران به عراق و برعکس، فعال شده است.

وی ادامه داد: زائران می‌توانند از داخل کشور با شماره‌گیری ۰۲۱۴۵۵۰۰ با تلفن همراه، از شهرستان‌های خارج از استان تهران با تلفن ثابت ۰۲۱۴۵۵۰۰ و از شهر تهران با شماره ثابت ۴۵۵۰۰ تماس برقرار کنند. همچنین تماس از کشور عراق با پیش‌شماره ۰۰۹۸۰۲۱ امکان‌پذیر است.

دبیر ستاد اربعین حسینی استان تهران اضافه کرد: زائران می توانند در صورت مشاهده هرگونه ضعف در خدمات‌رسانی همچون کمبود وسایل حمل‌ونقل، مواد غذایی، آب شرب یا امکانات اسکان، شکایات و نیز تاخیر در امدادرسانی به دلیل حوادث احتمالی در مسیر، موارد را از طریق این سامانه اطلاع دهند تا اقدام لازم در اسرع وقت برای رفع مشکلات انجام شود.