پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد اربعین حسینی استان تهران از راهاندازی سامانه تلفنی شبانهروزی به شماره ۴۵۵۰۰ برای پاسخگویی به زوار اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، سیدکمال سادات با اشاره به راهاندازی سامانه ۲۴ ساعته ۴۵۵۰۰ در اداره کل بازرسی استان، گفت: این سامانه برای پاسخگویی به زائران اربعین حسینی (ع) برنامهریزی شده است.
سادات افزود: این سامانه با هدف دریافت گزارشهای مردمی درباره مسائل، مشکلات و نقاط ضعف در ارائه خدمات به زائران از جمله تامین آب، غذا، اسکان و حملونقل، در مسیر رفت و برگشت از ایران به عراق و برعکس، فعال شده است.
وی ادامه داد: زائران میتوانند از داخل کشور با شمارهگیری ۰۲۱۴۵۵۰۰ با تلفن همراه، از شهرستانهای خارج از استان تهران با تلفن ثابت ۰۲۱۴۵۵۰۰ و از شهر تهران با شماره ثابت ۴۵۵۰۰ تماس برقرار کنند. همچنین تماس از کشور عراق با پیششماره ۰۰۹۸۰۲۱ امکانپذیر است.
دبیر ستاد اربعین حسینی استان تهران اضافه کرد: زائران می توانند در صورت مشاهده هرگونه ضعف در خدماترسانی همچون کمبود وسایل حملونقل، مواد غذایی، آب شرب یا امکانات اسکان، شکایات و نیز تاخیر در امدادرسانی به دلیل حوادث احتمالی در مسیر، موارد را از طریق این سامانه اطلاع دهند تا اقدام لازم در اسرع وقت برای رفع مشکلات انجام شود.