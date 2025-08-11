پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همدان از توسعه طرحهای تامین آب شرب سالم از طریق نصب و بهرهبرداری از دستگاههای آبشیرینکن در روستاهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاریفر افزود: با توجه به کاهش منابع آبهای زیرزمینی و افت کیفیت آب در برخی مناطق روستایی، راهاندازی آبشیرینکنها به عنوان یکی از راهبردهای اصلی برای تامین آب شرب سالم در دستور کار قرار گرفته است.
او با بیان اینکه در حال حاضر ۶ دستگاه آبشیرینکن با ظرفیت ۱۰ متر مکعب در روز برای روستاهای کبودرآهنگ در مرحله احداث قرار دارد، تصریح کرد: علاوه بر این، در قالب مناقصهای که در دست انجام است، نصب ۱۸ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در ادامه فعال بودن ۲۱ دستگاه آبشیرینکن در سطح استان را مطرح کرد و گفت: ۱۷ دستگاه با ظرفیت ۱۰ متر مکعب در روز در حال بهرهبرداری در روستاهای شهرستان کبودراهنگ هستند.
بختیاری فر افزود: یک دستگاه با ظرفیت ۵۰ متر مکعب در روز در شهر شیرینسو از توابع همین شهرستان فعال است، دو دستگاه در شهرستان بهار و یک دستگاه نیز در شهرستان نهاوند وجود دارد.
او با تاکید بر اهمیت تامین آب سالم برای ساکنان مناطق محروم و کمبرخوردار استان گفت: آبشیرینکنها راهکار موثری برای تامین آب شرب پایدار در مناطقی هستند که آب موجود شور، ناسالم یا دارای املاح بالاست.