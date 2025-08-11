به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اعلام کرد به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در شبکه، ساعت خاموشی‌ها در روز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام می‌شود.

لنده؛

گروه ۴-شامل (بخش مرکزی و جنوبی شهر لنده-شهرک بهاران، …، حوزه قیام-سرآسیاب) خاموشی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ اعمال می‌شود.

گروه ۵- شامل بخش سوق حوزه پاقلعه، …، کارخانه آسفالت و سنگ شکن ها) خاموشی از ساعت ۱۱تا ۱۳ اعمال می‌شود.

گچساران؛

گروه ۴-شامل (اسلام آباد-آبریگون-دیل-آرو-نازمکان) خاموشی از ساعت ۱۱ تا ۱۳ اعمال می‌شود.

گروه ۴-شامل (سپاه-آبگرمو، …، کتابخانه مرکزی، رادیو) خاموشی از ساعت ۱۱ تا ۱۳ اعمال می‌شود.

کهگیلویه؛

گروه ۵- شامل (میدان بسیج چهارراه شهید خونبازی-نقلیه، …، کلینیک امام سجاد، کلینیک شهامت) خاموشی از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.

بویراحمد؛

گروه ۴- (ارم ها، ابوذر۱تا۷، …، خیابان فردوسی، پارک جنگلی و آبشار) خاموشی از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.

گروه ۵-شامل (بخشی از تل خسرو شمالی-خیابان دکتر حسابی، …، قسمتی از خیابان فردوسی، مرکز شهر) خاموشی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ اعمال می‌شود.

در این اطلاعیه از عموم مشترکان استان خواسته شده است برای کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.