به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: زیرساخت گاز برای تمامی طرح‌هایی از نهضت ملی مسکن که معابر آنها به شرکت گاز استان تحویل داده شده و بروکف آنها تثبیت شده، به طور کامل اجرا شده است.

رحمان محمودی با اشاره به اقدامات شرکت گاز در سایت زعفرانیه بیرجند افزود: برای گازرسانی به طرح های زعفرانیه ارتش، شهرک شهید ناصری، زون یک و دو، و شهرک امام علی (ع)، حدود ۵ هزار متر شبکه توزیع گاز اجرا که برای آن ۴۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی گفت: در مجموع برای گازرسانی به طرح های نهضت ملی مسکن در سطح استان ۳۴۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که این موضوع نشان از عزم جدی شرکت گاز برای توسعه زیرساخت‌های اساسی در حوزه مسکن دارد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: شرکت گاز استان تلاش کرده با تعامل نزدیک با دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران، روند گازرسانی را با کمترین وقفه به انجام برساند و رضایت‌مندی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را فراهم آورد.

محمودی گفت: پیشرفت گازرسانی در طرح های نهضت ملی مسکن به میزان آمادگی معابر بستگی دارد و هرچه معابر زودتر به شرکت گاز تحویل داده شوند، روند اجرای شبکه گاز نیز سریع‌تر انجام خواهد شد.