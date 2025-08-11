پخش زنده
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اعلام کرد : با تصویب و اجرای طرح جامع ترافیکی اربعین، پیشبینیهای لازم برای مسیر تردد زائران انجام و پارکینگهای همپوشان متعددی تعریف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان با اشاره به همکاری خوب مسئولان استان گفت: با تلاش استاندار محترم و همراهی مدیران استانداری و فرمانداری قصر شیرین، طرح جامع عملیاتی ترافیکی مرز خسروی در شورای ترافیک استان در سال گذشته به تصویب رسید. این طرح بهعنوان طرح مبنایی مورد استفاده قرار گرفت و با بهرهگیری از ظرفیتها و پیشبینیهایی که صورت گرفته بود، نظم و انضباط بسیار خوبی در حوزه ترافیکی اربعین امسال برقرار شد.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تأکید کرد: در مرز خسروی حتی بالای ۱۰ دقیقه گره ترافیکی نداشتیم؛ چراکه پیشبینیهایی برای مسیر تردد زائرین انجام شده بود و پارکینگهای همپوشان متعددی تعریف شده بود. پلیس نیز با استفاده از تاکتیکها و تکنیکهای خاص توانست با ایجاد حوضچههای مختلف، نظم و انضباط مستمری را در مسیر رفتوآمد زائرین برقرار کند که این موضوع مورد رضایت همه زائران قرار گرفت.
سردار حاجیان با اشاره به ظرفیت بالای مرز خسروی بیان کرد: این مرز با چشماندازی که برای آن در نظر گرفته شده، امکان پذیرش حداقل ۱۰۰ هزار زائر در روز را دارد و به لطف خدا در سه روز گذشته، مرز خسروی رکورد خود را زد و آمار رفتوآمد به ۱۰۵ هزار نفر رسید که از این تعداد ۹۰ هزار نفر خروجی و حدود ۱۵ هزار نفر ورودی بودند. هماکنون نیز ورود و خروج زائرین مساوی شده و به لطف خدا، به دلیل ظرفیت بالا، نه مشکل ترافیکی داریم و نه مشکل امنیتی.
وی ادامه داد: با برنامهریزیهایی که صورت گرفته و جلساتی که با آقای استاندار داشتیم، حتی برای پنج سال آینده نیز پیشبینیهایی انجام شده است. در جلسهای که دیشب خدمت دکتر حبیبی استاندار بودیم، بحث شد که در پنج تا شش سال آینده، که هوا در منطقه بارانی خواهد شد، آیا پارکینگهای فعلی که خاکی هستند، توان بارگیری ترافیک را دارند یا نه. برای این موضوع هم پیشبینیهایی انجام شد و پیشنهادهایی خدمت استاندار محترم ارائه شد تا بتوانیم برای شش سال آینده نیز برنامهریزی خاص خود را داشته باشیم.
فرمانده انتظامی کرمانشاه تصریح کرد: ما معتقدیم که اربعین، نقطه آغازین است و فعلاً باید تلاشهای بیشتری برای توسعه مرز خسروی و محورهای مواصلاتی انجام دهیم. به لطف خدا، امروز استان کرمانشاه که ۶۳۷ کیلومتر محور مواصلاتی دارد، یکی از استانهای امن کشور از لحاظ تردد است و پلیس توانسته است جغرافیای استان را از لحاظ ترافیکی و امنیتی تحت پوشش قرار دهد. چتر امنیتی پلیس در بستر جغرافیای کرمانشاه گسترده شده است.
وی افزود: با استفاده از امکانات فنی، نوآورانه و فناورپایه، استان تحت رصد و پایش پلیس قرار دارد؛ از طریق دوربینهای الکترونیکی و ماتریسهای گشتی، میتوانیم بگوییم که از لحاظ ترافیکی مشکلی وجود ندارد. از نظر گذرنامه نیز با توسعه گیتهای مرزی، امکان این فراهم شده که در هر ساعت بیش از پنج هزار نفر بتوانند از مرز تردد داشته باشند و خدمات گذرنامهای دریافت کنند. زمان ایستایی زائرین در پشت گیتها به چهار ثانیه کاهش یافته که امکان بسیار خوبی است که پلیس فراهم کرده است.
سردار حاجیان همچنین به همکاریهای فرامرزی اشاره کرد و گفت: دیپلماسی انتظامی و دیپلماسی مرزی که میان همتایان ما در کشور عراق برقرار است، بهصورت مستمر ادامه دارد و اگر مشکلی در آن سوی مرز ایجاد شود، با یک ملاقات دوجانبه میان مرزبانان ما و پلیس دو کشور، این مشکلات نیز برطرف میشود.
وی گفت: مرز خسروی از لحاظ مولفهها و شاخصهای مورد ارزیابی، جزو یکی از مرزهای بسیار امن کشور است که دارای زیرساختهای بسیار خوبی است؛ هم از لحاظ ترافیکی، هم انتظامی و هم در زمینه ارائه خدمات به زائرین.