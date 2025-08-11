پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه گفت : بیش از ۷۰ هزار زائر اربعین حسینی از پایانه مرزی خسروی در شبانه روز گذشته تردد داشته اند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه، یزدان خسروی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته و در تاریخ ۱۹ مردادماه، جمع کل تردد زائران از پایانه مرزی خسروی به ۷۰ هزار و ۹۵۶ نفر رسیده است که از این میزان، ۳۹ هزار و ۶۵۲ نفر ورودی و ۳۱ هزار و ۳۰۴ نفر خروجی بودهاند.
وی افزود: با وجود آغاز موج بازگشت زائران به کشور، آمار خروج همچنان قابل توجه است و تعداد زیادی از زائران در حال حرکت به سمت کربلای معلی هستند. بر اساس آمار تجمیعی، از ابتدای مردادماه تاکنون، جمع کل تردد از مرز خسروی به ۵۹۳ هزار و ۳۹۶ نفر رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت آمادگی مرز در این ایام، تصریح کرد: زیرساختهای پایانه مرزی خسروی شامل مسیرهای تردد، پایانههای مسافری، پارکینگها، خدمات رفاهی و بهداشتی و ناوگان حملونقل جادهای در بالاترین سطح آمادهباش قرار دارند تا زائران بازگشتی با کمترین مشکل و در کوتاهترین زمان ممکن وارد کشور شوند.
خسروی با بیان اینکه همکاری بینبخشی میان دستگاههای مختلف استان در مدیریت این حجم از تردد بسیار مؤثر بوده است، گفت: تلاش شده است هماهنگی کامل میان راهداری، مرزبانی، پلیس راه، هلالاحمر و سایر دستگاهها برقرار باشد تا هم مسیرهای ورودی و خروجی بدون ازدحام مدیریت شود و هم خدمات رفاهی مناسب به زائران ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در روزهای پیشرو انتظار افزایش شمار بازگشتیها وجود دارد، توصیه میشود زائران در زمانبندی بازگشت خود دقت کنند و از تجمع در ساعات پیک تردد بپرهیزند تا روند عبور از مرز با آرامش بیشتری انجام گیرد.