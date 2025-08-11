بنا بر اعلام شرکت توانیر، سال گذشته با صرف ۲۴۱۶ میلیارد ریال اعتبار، برق به ۱۱۸ روستا رسید و زندگی ۱۴۲۸ خانوار را روشن کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عملکرد برق روستایی شرکت توانیر در سال گذشته از برق رسانی به ۱۴۲۸ خانوار در ۱۱۸ روستای کشور حکایت دارد که به این ترتیب مجموع روستا‌های برقدار کشور به ۵۸ هزار و ۹۰۵ روستا با ۵ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۵۴۱ خانوار روستایی افزایش یافت.

بر پایه این گزارش عملیات برق رسانی روستایی در سال گذشته با احداث ۱۶۱.۸ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ۶۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و نصب ۱۳۲ دستگاه ترانسفورماتور با مجموع ۵.۹ مگاولت آمپر ظرفیت و ۲۴۱۶.۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری به انجام رسید.

همچنین در سال گذشته ۱۷ هزار و ۷۷۰ حلقه چاه کشاورزی برقدار شد که به این ترتیب شمار چاه‌های کشاورزی برقدار کشور به ۳۵۹ هزار و ۸۶۳ حلقه چاه افزایش یافته است.