پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان رضوی گفت: این استان در بحث ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر از میانگین کشوری بالاتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری روز یکشنبه در یکی دیگر از برنامههای یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی که با موضوع «نیروگاههای تجدیدپذیر» برگزار شد، افزود: هلدینگ خلیج فارس پنج هزار مگاوات مجوز ایجاد نیروگاه خورشیدی دارد که هزار مگاوات از این مقدار معادل یک پنجم، در استان خراسان رضوی انجام خواهد شد.
وی به مشکلات ناشی از تامین تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر اشاره و بیان کرد: موضوع تخصیص ارز و سهمیه ارزی کارتهای بازرگانی برای واردات پنلهای خورشیدی میتواند با توافق بین واحد تولیدی و صنعتی با شرکتهای بازرگانی حل شود؛ همچنین از سهمیه واحدهای تولیدی میتوان برای واردات این پنلها استفاده کرد. ️
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه برای موضوعاتی که امکان اقدام مستقیم نداریم، باید تفویض اختیار از مرکز برای استان گرفته شود، تصریح کرد: مقاومتهای زیادی در مسیر تفویض اختیار برای واگذاری پروانه ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر به استان وجود داشت، اما اصل بر این است که خودمان باید عمل کنیم.
مطفری با انتقاد از روندهای اداری طولانی در مسیر نیروگاههای تجدیدپذیر افزود: شرکتهای برق منطقهای خراسان و توزیع برق استان توانایی بسیاری دارند و نباید برای کوچکترین مسائل از کارشناسان تهران بهره گرفت یا برای اتصال به شبکه منتظر ماند و باید این کارها را در استان انجام داد.
تامین انرژی سبز برای حرم مطهر رضوی
جانشین ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر خراسان رضوی با اشاره به رشد چشمگیر تولید برق تجدیدپذیر در استان گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، مجموع تولید برق تجدیدپذیر استان ۵۱ مگاوات بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۹ مگاوات رسید و اکنون به حدود ۱۶۸ مگاوات افزایش یافته است.
جواد خدایی، این رشد را نشاندهنده حرکت جدی استان در مسیر توسعه انرژیهای پاک بوده و سه برابر شدن ظرفیت تولید این بخش دانست و افزود: خراسان رضوی با بهرهگیری از ۳۳ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در حوزه کشاورزی، جایگاه پیشرو در کشور دارد، طرحهای متوسط مقیاس این حوزه به زودی به بهرهبرداری میرسند و طرحهای بزرگمقیاس که تأمین مالی شدهاند، تا تابستان ۱۴۰۶ وارد مدار خواهند شد. ️
او ادامه داد: پیگیری باقیمانده مراحل تفویض اختیارات به استان در این بخش تا هفته آینده انجام خواهد شد.
خدایی اظهار کرد: آستان قدس رضوی نیز با ساخت ۴۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر موافقت کرده است که اولویت آن تأمین انرژی سبز برای حرم مطهر رضوی خواهد بود.