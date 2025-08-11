مدیر شعب بانک سپه خراسان شمالی از فعالیت سامانه جدید تسهیلات و پرداخت به نوبت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزند آوری و اشتغال این بانک در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ در ادامه بازدید‌های چند روز اخیر مسئولان از تحریریه خبر صداوسیمای خراسان شمالی، امروز هم مسئولان دستگاه‌های مختلف در تحریریه خبر شبکه اترک، از تاثیرات مثبت رسانه بر انجام صحیح امور قدردانی کردند.

مستوفیان مدیر کل میراث فرهنگی در این بازدید از جذب سرمایه گذار برای احداث مجتمع‌های رفاهی و تفریحی خبرداد.

دکتر رمضانی مدیر کل دامپزشکی گفت: از ابتدای امسال حدود ۵۰۰ تُن مرغ منجمد و کره پاستوریزه به کشور‌های همسایه صادر شد.

وی از آغاز مبارزه علیه بیماری تب برفکی از شهریور ماه خبرداد.

سردار اکبری جانشین فرماندهی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) استان از برگزاری دومین کنگره ۳ هزارشهید خراسان شمالی از پنجم تا هفتم آبان خبرداد و از رسانه ملی خواست به عنوان حلقه وصل مردم و مسئولان در برگزاری هرچه با شکوه‌تر این کنگره یاریگر ما باشند.