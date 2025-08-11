دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان گفت: تیم منتخب دو و میدانی جوانان استان در روز نخست مسابقات با کسب دو نشان طلا و یک نقره در یک قدمی قهرمانی و فتح سکوی اول مسابقات قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید اصغر ذوقی احسن افزود: صبح روز اول مسابقه امیر محمد عرفانی در ماده ۱۰۰۰۰ متر پیاده روی با رکورد ۴۸ دقیقه و ۱۲ ثانیه موفق به کسب مقام اول شد، سپس در شامگاه یکشنبه یاسین گلمحمدی در ۱۱۰ متر با مانع با رکورد خوب ۱۳/۸۴ ضمن کسب مدال طلا موفق شد پس از ۱۰ سال رکورد این ماده را به زیر ۱۴ ثانیه و نزدیک به رکورد ملی ارتقاء دهد، همچنین امیر محمد رستمی در ۳۰۰۰ متر آزاد در یک رقابت سخت با بهترین‌های این ماده با رکورد ۸/۵۴ نایب قهرمان این مسابقات و موفق به کسب مدال نقره شد.

ذوقی احسن تصریح کرد: در ادامه این مسابقات امروز یاسین گلمحمدی در ماده ۴۰۰ متر با مانع، حسین عالمی ۱۵۰۰ متر، امیر عباس اسلامی دهگانه، امیرمحمد خداکرمی و آرش سلطانی در ۳۰۰۰ متر بامانع و امیر محمد رستمی در ۵۰۰۰ متر به رقابت با حریفان خود خواهند پرداخت.

تیم دو و میدانی جوانان استان همدان را سید اصغر ذوقی احسن دبیر هیئت دو و میدانی استان بعنوان مربی همراهی می‌کند.