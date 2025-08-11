مدیرکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری، از راه‌اندازی سامانه پاسخگویی چندرسانه‌ای ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان تحت پوشش بیمه سلامت با عنوان «اشارک» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حیدری افزود: این سامانه با هدف تسهیل ارتباط دوسویه و بهبود خدمات‌رسانی به جامعه ناشنوایان و کم‌شنوایان طراحی شده است.

وی گفت: «اشارک» با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، امکان ارتباط آسان از طریق چت برخط، تماس تصویری و خدمات چندرسانه‌ای را برای این عزیزان فراهم کرده است.

وی افزود: کارشناسان مجرب و مسلط به زبان اشاره در این سامانه آماده پاسخگویی به سوالات و ارائه مشاوره در زمینه خدمات بیمه‌ای هستند.

همچنین، با تقویت درگاه‌های ارتباطی، ناشنوایان می‌توانند به‌راحتی از خدمات غیرحضوری این سامانه بهره‌مند شوند.

مدیرکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: این سامانه که در همایش ملی دستاورد‌های ادغام برنامه سلامت گوش و شنوایی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ رونمایی شد، هم‌اکنون از طریق پورتال رسمی سازمان بیمه سلامت ایران در دسترس است.

نحوه دسترسی به سامانه اشارک با مراجعه به آدرس: https://caic.ihio.gov.ir کلیک روی آیکون «اشارک» در صفحه اصلی پورتال سازمان مقدور است.

حیدری تاکید کرد: این اقدام گامی مهم در جهت تحقق عدالت سلامت و بهبود دسترسی ناشنوایان و کم‌شنوایان به خدمات بیمه‌ای است.