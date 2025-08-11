کارگروه‌های تخصصی در حوزه گردوغبار و تالاب جازموریان ضمن معرفی استان به کارگروه‌های ملی باعث جذب اعتبارات و بودجه برای کاهش پدیده گردوغبار و ساماندهی تالاب جازموریان در حوزه کشوری خواهد شد.

ایجادکارگروه‌های مقابله با گردوغبار و احیای جازموریان در کرمان

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سرپرست حفاظت محیط زیست استان کرمان با اشاره به ایجاد کارگروه مقابله با گردوغبار و احیای تالاب جازموریان در استان گفت: نخستین اقدام راه‌اندازی کارگروه مدیریت و پیشگیری از گردوغبار در استان خواهد بود و ایجاد کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان با محور تالاب جازموریان نیز در استان آغاز می شود.

ساسان کفائی افزود:: تالاب جازموریان پس از خشک شدن به یکی از کانون‌های داخلی ایجاد گردوغبار در استان تبدیل شده و در این راستا زنده شدن حقابه این تالاب ضمن زنده کردن این تالاب به جلوگیری از ایجاد یک کانون گردوغبار در استان کمک خواهد کرد.

معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست کرمان هم با اشاره به طرح معدنی مس ساردوییه گفت: این معدن در مرحله اکتشاف است و در این مرحله اداره کل صنعت از محیط زیست استعلام نمی‌گیرد، اما زمانی که به مرحله بهره برداری برسد طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست مشمول ارائه گزارش ارزیابی آثار خواهد بود.

سعیده رسولی با اشاره به پرونده‌های زیست‌محیطی فعال در استان کرمان اظهار داشت: در موضوع کارخانه لبنیات هامون و بحث کود آن با توجه به پیگیری محیط زیست استان به دستور دادگستری استان، برنامه مدیریت کود و استفاده از پسماند‌های کشاورزی برای احداث کارخانه کود الزامی شده است.

وی در باره آلودگی کارخانه فولاد زرند نیز گفت: آلودگی این واحد کاملا محرز و در فهرست صنایع آلاینده استان ثبت شده و باید طبق برنامه زمان‌بندی مصوب، برای رفع آلاینده‌ها اقدام کند.