دو پسرنوجوان کهنوجی در گودالی که در بارندگیهای اخیر پر آب شده بود، جان باختند.
به گزارش خبرگزار صداوسیما مرکز کرمان امین شریفی مسئول آتش نشانی کهنوج گفت: در این حادثه دو نوجواتن ۱۸ و ۱۶ ساله از اهالی ناصر اباد کهنوج در عملیات جستجو تیم غواصی پیدا شدند.
امین شریفی خاطر نشان کرد: این افراد هنگام شنا در یکی از گودالهایی که در بارندگیهای اخیر پر آب شده بود غرق شدند و جان باختند.
در پی بارندگی های سیلابی در مناطق مختلف شهرستان، بسیاری از گودال ها با آب بسیار زیاد اما گل آلود پر شده اند و به محض ورود به آن، به حالت باتلاقی عمل کرده و افراد را به داخل می کشد که شنا در آن بسیار خطرناک است.