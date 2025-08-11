محمدصالح نارگانی و علی حسینی‌ابراهیمی، دو جودوکار اهل بافق، با کسب ۴۱۸ امتیاز و اختلاف ۱۶ امتیازی نسبت به تیم دوم، عنوان نخست مسابقات کاتای جودوی کشور را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، این ورزشکاران که سال گذشته نیز قهرمان کشور شده بودند، سه ماه دیگر به نمایندگی از ایران در رقابت‌های جهانی کاتای جودو در فرانسه شرکت خواهند کرد.

آیین استقبال از این قهرمانان با حضور مسئولان شهرستان در محل امام‌زاده عبدالله برگزار شد. آنها در این رقابت‌ها به همراه سرمربی خود، آقای ایزدی، شرکت کردند.