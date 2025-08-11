مدیرکل ثبت اسناد کرمان گفت: با توجه به تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حدنصاب مساحت برای صدور اسناد ششدانگ اراضی کشاورزی برداشته شده و سند مفروز زراعی با هر متراژ صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ سیدمهدی هاشمی در دیدار با فرماندار عنبرآباد با اشاره به بیشتر خدمات دولت الکترونیک سازمان ثبت اسناد در قالب سامانه‌های "ثبت من" و "کاتب"خاطرنشان کرد: پس از بازطراحی سامانه ثبت شرکت‌ها، مراجعات حضوری صفر و در حوزه اجرای اسناد رسمی نیز بسیاری از فرآیند‌ها مکانیزه شده است وهمچنین ۱۲ خدمت ثبتی حوزه املاک نیز از طریق سامانه کاتب و به صورت غیرحضوری در دسترس است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: خدمات غیرحضوری در زمینه املاک شامل صدور سند مالکیت المثنی، درخواست صدور سند مالکیت انتقالی، درخواست تجمیع اسناد مالکیت مشاعی، تعویض سند مالکیت دفترچه‌ای، درخواست اصلاح ملک، وضعیت ثبتی، تفکیک عرصه، تجمیع اسناد مالکیت مفروزی، گواهی ثبتی، درخواست سند المثنی، مکاتبات اجرا و تقاضای تکمیل اطلاعات ملک (داده‌آمایی) می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هیچ استثنائی ملزم به درج اطلاعات اراضی و املاک خود در سامانه ثبت ادعا هستند و در صورتی که دستگاه‌های اجرایی از این تکلیف قانونی استنکاف کنند، از باب ترک فعل به مجازات انفصال محکوم می‌شوند.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام همچنین به فرآیندنگاری جدید در زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و منازل روستایی اشاره و اعلام کرد: طبف قانون الزام، جهاد کشاورزی باید نقشه اراضی کشاورزی را با تعیین متصرفان قانونی و بنیاد مسکن باید نقشه املاک واقع در محدوده طرح‌های هادی را با تعیین متصرفان به اداره ثبت اسناد ارسال کنند و ادارات ثبت نیز باید این نقشه‌هایرا به انضمام فهرست متصرفان در سامانه ثبت ادعا‌ها منتشر نکند و چنانچه ظرف ۶ ماه از انتشار در سامانه اعتراض واصل نشودبرای صدور سند مالکیت اقدام کند.