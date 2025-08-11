معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: نوجوان ۱۶ ساله اهل بجنورد، با تصمیم ایثارگرانه خانواده‌اش، در مشهد جان ۶ بیمار نیازمند دریافت عضو را نجات داد و نامش در زمره بخشندگان زندگی جاودانه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ دکتر محمدرضا صفدری به خبرگزاری صدا و سیما گفت: زنده یاد نادر پهلوان در تاریخ ۱۵ مردادماه ماه ۱۴۰۴ بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شد و علی رغم تلاش‌های بی وقفه کادر پزشکی و انتقال بیمار از بیمارستان امام علی (ع) بجنورد به واحد فراهم آوری اعضای در بیمارستان منتصریه مشهد؛ مرگ مغزی وی مورد تأیید تیم پزشکان متخصص قرار گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی افزود: قلب، ریه، کبد، کلیه و بخشی از روده، چشم و پوست از جمله ارگان‌های قابل پیوند هستند که از طریق اهدای عضو یک فرد مرگ مغزی، می‌توان زندگی دوباره به بیماران بخشید. ️

دکتر صفدری گفت: پس از بررسی شرایط اعضا و انجام مراحل اهدای عضو، در روز ۱۸ مرداد ماه، اعضای بدن این مرحوم شامل قرینه و پوست و کبد و کلیه‌ها به ۶ نفر از بیماران نیازمند پیوند اهدا شد.