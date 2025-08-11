پخش زنده
چهار طرح با هدف ارتقای زیرساختها و افزایش نظارت بر ترددها و کالاها، امسال در منطقه آزاد دوغارون تایباد در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون عصر یکشنبه در نشست بررسی و پیگیری مشکلات مرز منطقه آزاد دوغارون افزود: این طرحها شامل دیوارکشی و فازبندی کامل هشت هزار و ۷۰۰ هکتار محدوده منطقه، احداث دو دروازه ورودی با طراحی هویت ایرانی، ایجاد فضای گمرکی مدرن برای مدیریت بهتر تردد کالاها و جلوگیری از مشکلات فعلی و ساخت بلوار «راه ابریشم» است.
محمدرضا مدودی با اشاره به نقش منطقه آزاد دوغارون در حفظ سهم قابل توجه ایران در تجارت با افغانستان، افزود: هم اینک حدود ۶۰ درصد تجارت افغانستان از طریق دوغارون انجام میشود.
او یادآور شد: این منطقه با وجود نبود امکاناتی مانند بنادر دریایی یا جاذبههای طبیعی، باید با همکاری مدیران استانی و استفاده از ظرفیتهایی که دارد، جذابیتی ایجاد کند که بتواند سرمایهگذاران را جذب کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون همچنین به اهمیت تولید مشترک و صادرات محصولات افغانستانی تحت برند افغانستان اشاره کرد و گفت: این مهم فرصتی برای بهبود تراز تجاری این کشور و عبور از تحریمهای اقتصادی است که میتواند برای ایران نیز سودمند باشد.
مدودی با اشاره به طرح سالن ترانزیت مسافربری در این منطقه، افزود: این پایانه بهعنوان ویترین ورودی کشور طراحی شده و تفاهمنامهای با گمرک برای تسریع در امور گمرکی منعقد شده که امید است این اقدامات بتواند شرایط بهتری برای تجارت و توسعه اقتصادی منطقه فراهم آورد.
افغانستان به سرعت در حال توسعه صنعتی است
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: افغانستان در حال توسعه صنعتی است و در صورت تأخیر، ایران بخشی از فرصتهای خود را در این کشور از دست خواهد داد.
غلامحسین مظفری افزود: اگر در این زمینه به سرعت وارد عمل نشویم از سایر کشورها عقب میمانیم؛ هم اینک ۱۶۰ واحد صنعتی در آن سوی مرز مشغول به فعالیت هستند و این نشاندهنده ضرورت تصمیمگیری و اقدام فوری است.
وی با اشاره به لزوم تسهیل تردد بار و مسافر، حل مشکلات گمرکی، ارتقای زیرساختها و حذف محدودیتهای غیرضروری، خواستار استقرار شرکتها و دفاتر بزرگ اقتصادی در منطقه آزاد دوغارون شد تا گردش مالی، اشتغالزایی و سرمایهگذاری به شکل جهشی افزایش یابد.
استاندار خراسان رضوی گفت: موضوعات اجرایی مانند ارائه خدمات گمرکی، اسکنرها، کنترلهای مرزی و رفع محدودیتها باید به سرعت حل و فصل شود تا مشکلات موجود به حداقل برسد و تجارت و تردد کالا بدون معطلی انجام شود.
مظفری همچنین به مذاکرات و همکاریهای صورت گرفته با مقامات افغانستان اشاره و اضافه کرد: ما نشستهای متعددی با مسئولان هرات برگزار کردهایم و به تفاهمهایی رسیدهایم که باید به اجرا درآید.
او تاکید کرد: باید مشکلاتی مانند محدودیت تعداد خودروهای عبوری در مسیر صادرات به افغانستان رفع شود تا این روند با کیفیت و سرعت بهتر انجام شود.
نگرانی از کاهش تردد در مرز افغانستان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست، بر اهمیت استمرار تردد بدون توقف در مرز تأکید و از کاهش چشمگیر میزان تردد پس از سفر والی افغانستان ابراز نگرانی کرد.
رضا جمشیدی با اشاره به تعهدات مشترک دو طرف برای اجرای خروج روزانه دو هزار دستگاه کامیون و فعالسازی مرز به صورت ۲۴ ساعته، خواستار بررسی و رفع مشکلات احتمالی شد.
وی همچنین با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای اقتصادی و امنیتی ایران برای تحقق این هدف، بر لزوم همکاری مستمر برای حفظ روانی رفت و آمد و تسهیل امور تجار تأکید کرد.
رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور نیز در این نشست، در خصوص توافق صورت گرفته در سفر اخیر والی هرات به مشهد گفت: با وجود توافق برای تردد روزانه دو هزار دستگاه رفت و برگشت، آمارها نشان میدهد این میزان به شدت کاهش یافته و اکنون حدود ۴۵۰ تردد روزانه انجام میشود که وضعیت رضایتبخش نیست.
احمد معصومی فر با تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات جدی و جلوگیری از دخالت دستگاههای غیرمرتبط در روند ترددهای تجاری، پیشنهاد کرد با تشکیل و استقرار مدیریت واحد منطقه آزاد، مسئولیتها به طور مشخص واگذار و مشکلات موجود حل شود تا از مسیرهای قاچاق جلوگیری شده و تجارت رسمی تسهیل و تسریع شود.
تثبیت روند رفتوآمد کامیونها و مسافران
فرماندار تایباد نیز در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی ساماندهی مرز دوغارون، اعلام کرد: روند رفتوآمد کامیونها و مسافران تثبیت شده، اما برای رفع نوسانات و موانع موجود نیاز به هماهنگی و خرد جمعی بین دستگاههای مسئول است.
حسین جمشیدی افزود: ورودی کامیونها به مرز دوغارون روزانه بین ۵۰۰ تا ۷۵۰ دستگاه، خروجی آنها بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ دستگاه و میانگین خروج اتباع خارجی نیز حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر در روز است.
وی خواستار بررسی و توافق برای امکان فعالیت ۲۴ ساعته در حوزه بار و کامیونها شد تا روند رفتوآمد کالا تسهیل و مشکلات موجود برطرف شود.
از جمله مصوبات این نشست میتوان به تهیه طرح جامع منطقه آزاد دوغارون با همکاری دستگاههای مرتبط شامل جانمایی مناسب، استقرار فعالیتها و برنامه زمانبندی اجرای طرحها برای ارائه در جلسه بعدی، تقویت هماهنگی و تعامل بین دستگاههای اجرایی فعال در مرز به منظور تسهیل تردد مسافر و بار و جلوگیری از توقف ناوگان در نقطه صفر مرزی، بررسی و تسهیل شرایط اجرای ۲۴ ساعته فعالیتها در مرز با توجه به همکاری طرف مقابل با هدف کاهش توقفها و تسریع در تردد اشاره کرد.