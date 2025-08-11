پخش زنده
دو شهری یلدا ران آذر امسال، در مسافتهای ۵ و ۱۵ کیلومتر به میزبانی کیش برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش اعلام کرد: دو شهری یلدا ران به عنوان تنها رویداد رسمی دو دارای مجوز در مسافتهای ۵ و ۱۵ کیلومتر آذر امسال برگزار خواهد شد.
نام نویسی این رویداد آغاز شده و ورزشکاران سراسر کشور میتوانند با مراجعه به سامانه رسمی رویداد به نشانی kish-run.com نامنویسی کنند.
یلداران با هدف گسترش فرهنگ دو، ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیتهای گردشگری کیش برگزار میشود.
مسیر دو شهری بهگونهای طراحی شده که شرکتکنندگان تجربهای متفاوت از دویدن در سواحل و مناظر کیش خواهند داشت.