به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، معاون امور معادن اداره کل صمت استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: هم اکنون در خراسان جنوبی ۳ فقره معدن پتاس وجود دارد که تعداد معدن فعال ۲ فقره و غیر فعال یک فقره است.

شادنوش با بیان اینکه ذخیره قطعی معادن پتاس استان بیش از ۵ میلیارد تن است افزود: ظرفیت اشتغال ایجاد شده در معادن پتاس استان ۴۱۵ نفر است.

وی همچنین با اشاره به اینکه استخراج سالانه معادن پتاس در خراسان جنوبی بیش از ۳۷ میلیون تن است، گفت: بزرگ‌ترین معدن پتاس کشور در خراسان جنوبی واقع شده است که محصول این معادن جهت فرآوری به استان اصفهان منتقل می‌شود.