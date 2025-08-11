نیروگاه گازی ۱۸۳ مگاواتی چابهار به عنوان ششمین نیروگاه استان سیستان و بلوچستان به شبکه سراسری برق متصل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت:این اتفاق، گام بلندی در راستای تقویت زیرساخت‌های انرژی منطقه و کشور محسوب می‌شود.

محمود هاشمی با اشاره به نقش اساسی این طرح ارزشمند در تکمیل زنجیره زیرساخت انرژی در منطقه مَکُران، افزود: نیروگاه آب نیروی مَکُران ضمن تولید برق پایدار برای مجتمع پتروشیمی و سایر بخش‌های مصرفی در شهر چابهار، سیستان و بلوچستان و کل جنوب شرق کشور، تأثیر بارزی در کاهش ناترازی مصرف انرژی خواهد داشت.

وی تأکید کرد: علاوه بر آن، این طرح ظرفیت‌های جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری در جنوب شرق کشور ایجاد خواهد کرد که نویدبخش رونق اقتصادی است.

سرپرست شرکت گاز سیستان و بلوچستان به تأمین سوخت این نیروگاه نیز اشاره کرد و ادامه داد: تأمین گاز نیروگاه آب نیروی مَکُران از طریق ساخت خطوط انتقال در سایز‌های ۲۴ و ۴۲ اینچ و نصب ایستگاه سیتی‌گیت با ظرفیت ۳۰۰ هزار متر مکعب بر ساعت محقق شده است.

محمود هاشمی، تصریح کرد: این عملیات که با همت و تلاش کارکنان شرکت گاز سیستان و بلوچستان به ثمر نشسته، بخشی از ابرطرح گازرسانی به مجتمع پتروشیمی نگین مَکُران است.