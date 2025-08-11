پخش زنده
امروز: -
برنامه تلویزیونی «ماجراهای نوید» از شبکه کودک موفق شد به بخش فینالیستهای جشنواره معتبر Abu Prizes در بخش کودکان راه پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه تلویزیونی «ماجراهای نوید» که با محوریت هویت ملی و اموزش روحیه قهرمانی به کودکان تولید شده و از شبکه کودک پخش میشود، توانست در رقابتی فشرده، به همراه رقبایی از چین، استرالیا، آلمان و کره جنوبی به جمع فینالیستهای جشنواره بینالمللی Abu Prizes راه یابد.
این جشنواره معتبر هر ساله با هدف تقدیر از آثار برتر در حوزه تلویزیون برگزار میشود و حضور «ماجراهای نوید» در فهرست نهایی نشاندهنده ظرفیت بالای این اثر در عرصههای جهانی دارد.
فصل جدید «ماجراهای نوید» در قالب ۶ قسمت جدید از این انیمیشن در حال پخش از شبکه کودک سیماست.