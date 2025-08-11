پخش زنده
تعمیرات اساسی دکل دریایی الوند در منطقه عملیاتی کیش روزهای پایانی را میگذراند و بهزودی به ناوگان حفاری شرکت نفت فلات قاره ایران میپیوندد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، نشست کارگروه تسریع در اجرای پروژه تعمیرات اساسی و راهبری دکل حفاری دریایی الوند با حضور سلمان خسروی، معاون مدیرعامل در منطقه عملیاتی کیش برگزار شد.
در این کارگروه که با هدف رفع موانع و بهبود فرآیندهای اجرایی پروژه تشکیل شد، محمد رنجبر، مدیر منطقه کیش ضمن قدردانی از حمایتهای همهجانبه مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، گزارشی از پیشرفت پروژه ارائه کرد.
با توجه به حضور گروه مدیریت اجرایی پروژه در این نشست، راهکارهایی در خصوص تسریع در فرآیندهای مختلف مطرح و تصمیمهایی پیرامون پیوستن دکل یادشده در آینده نزدیک به ناوگان حفاری اتخاذ شد.
گفتنی است، پروژه تعمیرات اساسی دکل حفاری الوند به همت کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران و با استفاده از ظرفیت شرکتهای داخلی در منطقه عملیاتی کیش در حال تکمیل است.
دکل حفاری الوند یک دکل تعمیراتی است که وظیفه تعمیر اساسی و ایمنسازی چاههای حوزه منطقه سیری را بهعهده دارد و بر اساس آمار و اطلاعات موجود از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ حلقه چاه با این دکل تعمیر و ایمنسازی شده که بهطور متوسط افزایش روزانه ۵ هزار بشکهای این منطقه عملیاتی را در پی داشته است.