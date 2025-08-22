پخش زنده
امروز: -
در کاری شو همراه می شویم با یک شرکت دانش بینان و فارغ التحصیلان دانشگاهی جوانی که در زمینه فرآوری مواد معدنی به دیگر شرکتها خدمات ارائه می دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در کارشو، گام به گام با یک شرکت دانشبنیان پیشرو همراه میشویم که با تکیه بر دانش و نبوغ فارغالتحصیلان جوان دانشگاهی، فصل جدیدی در صنعت فرآوری مواد معدنی گشوده است.
این تیم پرانگیزه، با ارائه خدمات تخصصی و نوآورانه، راه را برای ارزشآفرینی بیشتر در این حوزه هموار میکند و نشان میدهد که چگونه ایدههای تازه میتوانند موتور محرک توسعه و پیشرفت باشند.