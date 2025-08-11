به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان گفت: از ابتدای فصل برداشت (یکم تیر) تاکنون ۷۵۲ هزار و ۲۴۷ تن گندم در استان به ارزش بیش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان استان به طور تضمینی خریداری شده است.

موسی آرتن با اشاره به اینکه تاکنون مبلغی بابت بهای گندم خریداری شده به حساب کشاورزان استان واریز نشده است، افزود: از میزان مبلغ مذکور چک لیست ۱۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن تحویل بانک عامل (کشاورزی) شده است.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان بیان کرد: بیشترین میزان خرید گندم مربوط به شهرستان‌های بیجار با ۲۰۰ هزار و ۶۲۷ تن، قروه ۱۲۶ هزار و ۸۶۹ تن، دیواندره ۱۲۴ هزار و۱۶ تن، دهگلان ۱۱۳ هزار و ۵۸۸ تن و تن و سقز ۱۰۷ هزار و ۹۵۱ تن است.

آرتن ادامه داد: میزان خرید تضمینی گندم در شهرستان کامیاران ۵۱ هزار و ۳۸۱ تن، سنندج ۱۷ هزار و ۸۷۹ تن، بانه چهار هزار و ۴۳۳ تن، مریوان سه هزار و ۹۶۴ تن و سروآباد هزار و ۵۳۳ تن بوده است.