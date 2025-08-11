پخش زنده
تربتحیدریه، در اجرای طرح تعویض لامپهای پرمصرف معابر، در خراسان رضوی پیشتاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شرکت برق شهرستان تربتحیدریه گفت: در قالب طرح تعویض لامپهای پرمصرف، تاکنون پنج هزار و ۲۷ چراغ از مجموع ۲۱ هزار چراغ پرمصرف معابر این شهرستان جمعآوری شده که معادل ۳۰ درصد پیشرفت طرح است.
مهدی رستمی افزود: این طرح که یکی از ۳۶ بسته مدیریت مصرف انرژی وزارت نیرو به شمار میرود، تا دو ماه آینده بهطور کامل اجرا و موجب کاهش ۸۵ درصدی مصرف برق در بخش روشنایی خواهد شد.
او با اشاره به جایگاه ویژه تربتحیدریه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: هماکنون ۵ مگاوات برق این شهرستان از طریق انرژی خورشیدی تأمین میشود و تربتحیدریه بهعنوان شهر معین توسعه انرژی خورشیدی در خراسان رضوی معرفی شده است.
وی افزود: در حوزه سرمایهگذاری نیز ۱۰۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال ساخت است که تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید و با توسعه این نیروگاهها، خاموشیها به حداقل خواهد رسید.
به گفته رستمی، تمامی صنایع شهرستان نیز در مسیر نصب تجهیزات انرژی خورشیدی گام برمیدارند.