به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرماندار سنندج گفت: ۴۰ پروژه آبرسانی به روستا‌های این شهرستان در دست اجراست که ۲ طرح تا هفته دولت و سه طرح نیز تا پایان سال بهره‌برداری می‌شود.

سید غریب سجادی با بیان اینکه امسال ۱۳۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستا‌ها اختصاص یافته است، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۰ روستای این شهرستان، به آب شرب سالم دسترسی ندارند و خارج از شبکه تامین می‌شود.

سجادی افزود: در بحث فضای آموزشی در روستا‌ها نیز ۴۲ پروژه تعریف شده که برای ۲۸ پروژه آن شامل ۱۹۸ کلاس درس، پیمانکار انتخاب شده است.

فرماندار سنندج با بیان اینکه در صورت بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۲۸۹ کلاس درس به ظرفیت فضا‌های آموزشی اضافه می‌شود،گفت: تا پایان شهریورماه امسال، ۱۱ پروژه شامل ۵۵ کلاس درس به بهره‌برداری می‌رسد.

سجادی با تاکید بر اینکه برای رفع مشکلات باید از ظرفیت‌های ملی استفاده کرد، گفت: در طول ۶ ماه گذشته، تلاش کردیم در تصمیم‌گیری‌ها منافع مردم را اولویت و انصاف را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی به طرح هادی روستایی نیز اشاره کرد و گفت: ۴۲ طرح سنگفرش و دیوارچینی تعریف شده که تلاش می‌کنیم تا پایان سال، بخش عمده‌ای از این طرح‌ها، به بهره‌برداری برسد.

فرماندار سنندج، سرانه فضای ورزشی شهرستان سنندج را بسیار ناچیز اعلام کرد و افزود: برای بهبود این وضعیت، ۱۸ زمین ورزشی به محدوده روستا‌ها اضافه خواهد شد.

سجادی با اشاره به اینکه از ۷۰۰ کیلومتر جاده روستایی، ۳۰۰ کیلومتر آن خاکی است، یادآور شد: میزان آسفالت جاده‌های روستایی ۵۳ درصد است، در حالیکه میانگین کشوری آن ۸۵ درصد است.