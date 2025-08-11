به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان از بسیج امکانات استان برای تسهیل اعزام زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۲۰ دستگاه اتوبوس در استان برای انتقال زائران فعال شده‌اند.

محمد حمیدی افزود: تاکنون ۷۸۰۰ نفر از زائران با استفاده از ناوگان اتوبوس‌رانی اعزام شده‌اند که از این تعداد، ۲۰۰۰ نفر به استان بازگشته‌اندو برنامه‌ریزی لازم برای بازگشت ۵۷۰۰ نفر باقی‌مانده نیز انجام شده است.

وی با اشاره به نقش مؤثر مشارکت مردمی گفت: «پویش "نذر سفر" و استفاده از خودروهای شخصی دارای ظرفیت خالی، سهم قابل توجهی در انتقال زائران به مرزها داشته که این همکاری نشان‌دهنده روحیه همدلی مردم گلستان است.

حمیدی افزود: علاوه بر حمل‌ونقل جاده‌ای، ۸۵۰ نفر از زائران نیز از طریق خطوط ریلی و هوایی مشرف شده‌اند که ۴۵۰ نفر با قطار و ۴۰۰ نفر با هواپیما سفر کرده‌اند.

معاون استاندار گلستان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و نیروهای خدمات‌رسان، بر تداوم حمایت‌ها تا پایان مراسم اربعین تأکید کرد.