با تلاش گروه اعزامی آتش نشانی اصفهان مستقر در کربلا، حریق نخلستان ودوباب منزل مسکونی اطفا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: با وقوع این حادثه بلافاصله گروه اعزامی آتشنشانی اصفهان که بهمنظور ارائه خدمات ایمنی در ایام اربعین حسینی در این شهر مستقر است، با سرعت و آمادگی کامل به محل حادثه اعزام شدند.
محمد شریعتی افزود: یک دستگاه خودروی اطفائیه سنگین به فرماندهی سرآتشیار پرتویی و با حضور آتشنشانان حسن نصیری و رضا زورینتن با همکاری نیروهای آتشنشانی شهر کربلا، در کوتاهترین زمان ممکن موفق به مهار آتش شدند.
وی ادامه داد: در این عملیات، علاوه بر خاموشکردن حریق منازل مسکونی، آتشسوزی گسترده نخلستان نیز بهطور کامل اطفا و از گسترش آن به سایر بخشها و منازل مجاور جلوگیری شد.
خنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان افزود: سرعت عمل در اعزام، هماهنگی تیم عملیاتی و همکاری مؤثر آتشنشانان اصفهان و کربلا، نقش تعیینکنندهای در مهار سریع این آتشسوزی و کاهش خسارات ایفا کرد.