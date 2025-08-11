به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: با وقوع این حادثه بلافاصله گروه اعزامی آتش‌نشانی اصفهان که به‌منظور ارائه خدمات ایمنی در ایام اربعین حسینی در این شهر مستقر است، با سرعت و آمادگی کامل به محل حادثه اعزام شدند.

محمد شریعتی افزود: یک دستگاه خودروی اطفائیه سنگین به فرماندهی سرآتشیار پرتویی و با حضور آتش‌نشانان حسن نصیری و رضا زورین‌تن با همکاری نیرو‌های آتش‌نشانی شهر کربلا، در کوتاه‌ترین زمان ممکن موفق به مهار آتش شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات، علاوه بر خاموش‌کردن حریق منازل مسکونی، آتش‌سوزی گسترده نخلستان نیز به‌طور کامل اطفا و از گسترش آن به سایر بخش‌ها و منازل مجاور جلوگیری شد.

خنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان افزود: سرعت عمل در اعزام، هماهنگی تیم عملیاتی و همکاری مؤثر آتش‌نشانان اصفهان و کربلا، نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار سریع این آتش‌سوزی و کاهش خسارات ایفا کرد.