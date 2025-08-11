به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: عبور از اوج مصرف تابستانه مصرف برق و ناترازی‌های موجود با مدیریت مصرف در همه بخش‌ها امکان پذیر است.

محمود محمودی افزود: با رعایت نکاتی نظیر نصب سایبان برای کولرها، استفاده از دورکند کولر‌های آبی و دمای ۲۵ درجه برای کولر‌های گازی، استفاده نکردن از وسایل برقی پر مصرف در ساعات اوج مصرف و خاموش کردن لامپ‌های اضافه می‌توان به پایداری شبکه برق کمک کرد.