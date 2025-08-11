به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امین یاقوت با اشاره به اینکه ثبت نام در سامانه سماح برای دریافت هر گونه خدمات بیمه‌ای و ارزی ضروری است، افزود: در کل کشور تاکنون ۳ میلیون و ۱۳۱ هزار زائر برای شرکت در مراسم بزرگ پیاده روی اربعین شرکت کرده‌اند که از این میزان ۴۱۸ هزار و ۸۵۰ زائر خوزستانی هستند.

وی با بیان اینکه استان خوزستان دومین استان کشور از نظر ثبت نام کننده زوار در سامانه سماح است ، اظهار کرد : زوار حسینی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی می توانند به سامانه سماح به نشانی https://samah.haj.ir/ مراجعه کنند.

مدیر حج وزیارت خوزستان با اشاره به اینکه زائران حسینی ثبت نام خود را به روز‌های آخر موکول ننمایند، خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به گرمای شدید و فصل تابستان توصیه می‌شود افراد سالمند، مادران باردار و افرادی که دارای بیماری زمینه‌ای هستند سفر زیارتی خود را به کربلا، نجف و عتبات مقدسه به فصول دیگر از سال انتقال دهند.