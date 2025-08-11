پخش زنده
کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی از حضور داوران و نمایندگان ایرانی در جام ملتهای فوتبال آسیای میانه ۲۰۲۵ خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جام ملتهای فوتبال آسیای میانه (کافا) ۲۰۲۵ به میزبانی تاجیکستان و ازبکستان ۷ تا ۱۷ شهریور برگزار میشود.
بر همین اساس کنفدراسیون آسیای مرکزی از داوران و نمایندگان ایران برای حضور در این رقابتها دعوت کرد.
موعود بنیادی فرد، حسن اکرمی، سیدوحید کاظمی به عنوان داور، علیرضا ایلدروم، فرهاد مروجی و علیرضا مرادی به عنوان کمک داور برای قضاوت در این رقابتها انتخاب شدهاند.
همچنین دانیال مرادی به عنوان ناظر داوری، حامد مومنی و امید جمالی به عنوان نماینده مسابقات در این رقابت ها حضور دارند.
تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B این رقابتها با تیمهای تاجیکستان، افغانستان و مالزی همگروه است.