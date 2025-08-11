به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، عناوین رویداد‌های خبری روز یک شنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ در بسته ۱۲۰ ثانیه بررسی و مرور شده است.

تصویب طرح مطالعاتی مقابله با بیابان زایی قم، پیگیری طرح مرمت بازار ملاحسین قم، پیام تسلیت مدیر حوزه‌های علمیه در پی ارتحال استاد فرشچیان، برنامه ریزی مراسم ویژه جاماندگان اربعین، رونمایی از دو اثر پژوهشی با محوریت اندیشه‌های امام خمینی (ره)، تاریخ سازی بوکسور جوان قم و درخشش تیم کاتا جودوی قم در رقابت‌های قهرمانی کشور از مهمترین عناوین رویداد‌های خبری بسته ۱۲۰ ثانیه است.