به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تراکتور به عنوان قهرمان فصل پیش لیگ برتر تاکنون موفق به کسب سوپرجام نشده و پیش از این تنها یکبار و در سال ۱۳۹۹ در این جام حاضر بوده و نایب قهرمان شده، اما آبی پوشان پایتخت یک بار و در سال ۱۴۰۱ این جام رو بالای سر بردند البته استقلالی‌ها یکبار هم سال ۹۷ نایب قهرمان این جام شدند.

یکی از نکات آماری این جام برای استقلالی‌ها اینکه تنها قهرمانی این تیم در سوپرجام با ریکاردو ساپینتو سرمربی فعلی آبی پوشان رقم خورده است.

یازدهمین سوپرجام فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و با قضاوت سیدوحید کاظمی برگزار خواهد شد.

در حال حاضر پرسپولیس تهران با کسب ۵ عنوان قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی پرافتخارترین تیم این جام محسوب می‌شود.