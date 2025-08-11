پخش زنده
از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۸ میلیون لیتر نفتگاز به نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان با اعلام این خبر گفت: تامین پایدار سوخت این نیروگاه در شرایط ناترازی انرژی توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان به خوبی انجام گرفته است.
جهانبخش نوکانی افزود: روزانه بیش از چهار میلیون لیتر انواع فرآوردههای نفتی در سطح نواحی ۹ گانه منطقه تامین و توزیع میشود.
نوکانی گفت: با توجه به افزایش دما و اهمیت تامین برق مورد نیاز استان برای استمرار تولید و تامین برق بخش خانگی و در راستای تامین به موقع سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج به عنوان تامین کننده برق استان، اقدامات و هماهنگیهای لازم جهت ارسال سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه سنندج انجام شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان با اشاره به افزایش دما و گرمای بی سابقه هوا در استان یادآور شد: در این مدت تامین و توزیع مطلوب سوخت مورد نیاز همه بخشهای استان بدون تاخیر و توقف انجام شده است.
وی به محدودیت اعمال شده در تامین گاز طبیعی مورد نیاز نیروگاه در سال گذشته و افزایش ۷۱ درصدی مصرف نیروگاه نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۵۴ میلیون لیتر نفتگاز در این نیروگاه مصرف شده است.