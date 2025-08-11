به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اعلام این خبر گفت: تامین پایدار سوخت این نیروگاه در شرایط ناترازی انرژی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان به خوبی انجام گرفته است.

جهانبخش نوکانی افزود: روزانه بیش از چهار میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در سطح نواحی ۹ گانه منطقه تامین و توزیع می‌شود.

نوکانی گفت: با توجه به افزایش دما و اهمیت تامین برق مورد نیاز استان برای استمرار تولید و تامین برق بخش خانگی و در راستای تامین به موقع سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج به عنوان تامین کننده برق استان، اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت ارسال سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه سنندج انجام شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اشاره به افزایش دما و گرمای بی سابقه هوا در استان یادآور شد: در این مدت تامین و توزیع مطلوب سوخت مورد نیاز همه بخش‌های استان بدون تاخیر و توقف انجام شده است.

وی به محدودیت اعمال شده در تامین گاز طبیعی مورد نیاز نیروگاه در سال گذشته و افزایش ۷۱ درصدی مصرف نیروگاه نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۵۴ میلیون لیتر نفتگاز در این نیروگاه مصرف شده است.