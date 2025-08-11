جانشین فرمانده انتظامی کهگیلویه از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش تقریبی ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ محمدتقی حقى گفت: ماموران انتظامی پلیس آگاهی شهرستان کهگیلویه در اجرای طرحهای مبارزه با قاچاق کالا حین کنترل خودروهای عبوری در محور دهدشت بهبهان به احدی از شهروندان که همراه با تعدادی کارتون و بستههای مشکوک در کنار جاده ایستاده بود مشکوک و آن را دستگیر کردند. وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در بازرسی از کارتون و بستههای مشکوک ۹ بسته گلوری، ۳ بسته شانی، ۲ بسته نوشابه پپسی، ۸ بسته بگو مگو، ۶ کارتون شربت سانکوئیک، ۱۸ پاکت کاپوچینو، ۲ کارتن شربت میوهای، ۲ کارتن شربت گل، یک کارتون چای العطور، ۸ بسته آدامس اسپورت، ۴۹ بسته آدامس موزی آناناس، ۲ کارتن کمپوت آناناس بدون مدارک گمرکی کشف و ضبط کردند. جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: کارشناسان ارزش معموله کشف شده را به صورت تقریبی ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال اعلام کردند که در همین راستا متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.