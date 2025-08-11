سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان ۲۷ مرداد تا ۳ شهریور در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

فرزانه توسلی، فرشته کریمی، نسیمه سادات غلامی، مریم سید (تهران)

سارا شیربیگی (کرمانشاه)

فرشته خسروی، الهام عنافچه، طاهره مهدی پور، زهرا کیانی (خوزستان)

مارال ترکمان، فاطمه زمانی (البرز)

نسترن مقیمی، زهرا لطف آبادی (مازندران)

فاطمه رحمتی، مهسا کمالی (زنجان)

شیرین صفار، عاطفه برقی (خراسان رضوی)

مهتاب بنایی (فارس)

نساء احدی (گیلان)

مطهره توکلی (اصفهان)

زیبا افروغ (مرکزی)

اردو‌های آماده سازی تیم ملی فوتسال بانوان به منظور حضور در رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی و جام جهانی فوتسال فیلیپین برگزار می‌شود.