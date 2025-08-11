پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد خراسانشمالی گفت: امسال سه هزار و ۶۴۰ فرصت شغلی با هدف توانمندسازی مددجویان ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مجید الهی راد در گفتوگو با خبرنگاران گفت: تسهیلات پرداخت شده برای این فرصتهای شغلی ۴۹۲ میلیارد تومان است و از این تعداد مشاغل ایجاد شده ۴۴ درصد برای بانوان است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۲۶ نفر از پسران مددجو از سربازی معاف شدند گفت: در سه ماهه ابتدای امسال نیز ۴۸ نفر از سربازی معاف شدند تا برای کمک به معیشت خانواده در حوزه حمایت و سلامت در کنار آنان باشند.
تهیه ۲۵۰ جهیزیه برای نوعروسان
الهی راد با اشاره به اینکه سال گذشته جهیزیه ۲۵۰ نفر به مبلغ ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را تامین کردهاند افزود: امسال اهداء جهیزیه در سراسر کشور متفاوتتر از سال گذشته است در واقع امسال کالایی اهدا نمیشود و مبلغ ۵۰ میلیون تومان کارت اعتباری از طریق خرید از دیجی کالا شارژمیشود تا زوجین هر کالا یی که خود تمایل دارند خرید کنند و به درب منزل ارسال میشود تا کنون ۹۸ نفرجهیزیه خود را به این شکل دریافت کردند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: ۵۲ هزار و ۳۳ خانوار زیر پوشش این نهاد حمایتی هستند که ۱۷ هزار و ۷۶۸ خانوار در مناطق شهری و مابقی روستایی هستند.
الهی راد در خصوص اجاره مسکن مددجویان استان گفت: امسال برای ۴۲۰ نفر مددجو با اعتبار هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اجاره مسکن پرداخت شده است که سال گذشته ۵۰ میلیارد ریال به ۹۱۵ نفر اجاره مسکن پرداخت شده بود.
اهدای ۶۰۰ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان
وی با اشاره به راه اندازی نیروگاه خورشیدی در استان گفت: بزودی مزرعه خورشیدی ۳ مگاواتی که به رفع ناترازیها راه اندازی خواهد شد، که ۶۰۰ مددجو از این تسهیلات بهرهمند میشوند.
الهی راد با اشاره به اینکه هزارو ۴۳۲ واحد مسکونی مددجویان در دست ساخت است گفت: ۱۲۱ واحد تحویل مددجویان شده و ۲۵۱ واحد در حال تعمیرات است همچنین ۷۱۵ واحد در مرحله فوندانسیون و ستون است، سال گذشته نیز ۷۰۹ واحد تحویل داده شده است.
وی به وام پرداختی از طریق صندوق قرض الحسنه امداد ولایت اشاره کردو گفت: سال گذشته ۵ هزار و ۲۴۱ وام قرض الحسنه با اعتبار ۱۳۶ نیلیارد تومان پرداخت شده و امسال تا کنون ۴۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به هزار و ۲۴۲ نفر تسهیلات پرداخت شده است.